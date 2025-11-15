Sălăjeanca Dorica Dan, în cursa pentru „Omul Anului”

Dan Dorica, fondatoarea Centrului NoRo și o voce puternică pentru persoanele afectate de boli rare în România, este nominalizată la Gala „Omul Anului”. Dacă munca ei v-a inspirat, dacă proiectele NoRo v-au adus sprijin, speranță sau comunitate, sunteți invitați s-o votați. Fiecare vot înseamnă recunoaștere pentru lupta și dedicarea de peste15 ani în sprijinul familiilor și copiilor cu boli rare. Puteți vota accesând linkul woobox.comy334bs. Campania este inițiată și organizată de TVR, televiziunea publică și vine ca o răsplată pentru români care s-au implicat șis e implică pentru dezvoltarea anumitor segmente de activitate, prin promovarea unor locuri deosebite, a unor oameni speciali. Este o campanie despre oameni care merită.

