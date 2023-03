Acoperișul bisericii din Noțig, salvat de românul care s-a cățărat pe cel mai înalt turn din Europa

Flaviu Cernescu, supranumit „Balaurul din Banat” și cunoscut pentru că s-a cățărat pe cel mai înalt horn din Europa, la o înălțime de 360 de metri, a fost prezent săptămâna trecută în Sălaj. Cățărătorul le-a oferit voluntarilor implicați în proiectul Ambulanța pentru Monumente Sălaj sprijin în acoperirea spărturilor din vechea învelitoare a bisericii de lemn din satul Noțig.

Flaviu Cernescu a urcat pe hornul înalt de 360 de metri din Slovenia, pe râul Sava, dar și pe multe alte construcții deosebit de înalte. Este un om pasionat de ceea ce face, preferă să trăiască liber, la înălțime, înălțimea este aliatul său, acolo se simte liber. „Zilele trecute, cu sprijinul lui Flaviu Cernescu, am reușit să acoperim o parte importantă din spărturile învelitorii de șindrilă de la coiful turnului. Munca la înălțime nu e pentru oricine dar Flaviu, un specialist în adevăratul sens al cuvântului, ne-a ajutat și de această dată. Protecția provizorie are scopul de a păstra într-o stare cât mai bună elementele de structură ale turnului bisericii, deja afectate, până anul viitor când, sperăm noi, se va putea înlocui întreaga învelitoare de șindrilă a bisericii”, este mesajul Ambulanței pentru Monumente Sălaj, proiect coordonat în Sălaj de doi oameni inimoși: Valeria Lehene și Bogdan Ilieș. În volumul „Bisericile de lemn din Sălaj”, lucrare scrisă de Ileana Petrean-Păușan, Gheorghe Chende-Roman și Ioan Ghiurco, se arată că actuala biserică de lemn din Noțig a fost construită spre mijlocul secolului al XIX-lea. 30 iulie 1842 este data care se regăsește inscripționată pe spatele iconostasului. În 1975, localnicii și-au construit o biserică de zid, iar cea de lemn a fost lăsată să domine zona de pe înălțimea dealului. Din păcate, lipsa lucrărilor de întreținere și vechimea și-au lăsat amprenta asupra bisericii, care are nevoie de lucrări de intervenții mai ales la acoperiș. Și în acest caz, voluntarii Ambulanței pentru Monumente – Sălaj au fost cei care s-au implicat pentru a pune acoperișul bisericii în siguranță.

Sursa foto: Facebook Ambulanța pentru Monumente