Risc de polei pe șoselele din județ: o nouă avertizare meteo, emisă de autorități

O nouă avertizare meteorologică de Cod galben a fost emisă de Administrația Națională de Meteorologie, valabilă începând din această dimineață și până mâine, 6 ianuarie, în jurul orei 10.

De asemenea, Instituția Prefectului transmite că în această după-amiază, până la ora 17, vor fi semnalate precipitații predominant sub formă de ninsoare, cu posibilitatea depunerii unui strat de zăpadă de aproximativ 2-3 centimetri.

Autoritățile trag un semnal de alarmă privind riscuri izolate de polei, în special pe carosabil, poduri și pasaje. Cantitățile de precipitații vor fi reduse, însă condițiile meteo pot afecta traficul rutier.

Instituția le recomandă sălăjenilor să circule cu viteză adaptată condițiilor de drum, să evite manevrele bruște, precum frânările sau schimbările rapide de direcție, și să păstreze o distanță mai mare față de autovehiculul din față. Totodată, șoferii sunt sfătuiți să se asigure că autoturismele sunt echipate corespunzător sezonului rece și să se informeze înainte de a porni la drum.