Restricții de circulație pe bulevardul zălăuan

Pentru repetiția generală de 1 Decembrie, vineri, 28 noiembrie, între orele 9 – 12, în zona centrală vor fi impuse următoarele restricții de circulație:
▪️ pe b-dul Mihai Viteazul, de la intersecția cu str. 22 Decembrie 1989 până la intersecția cu str. Tudor Vladimirescu;
▪️ strada Gheorghe Doja, de la intersecția cu str. 22 Decembrie 1989 până la intersecția cu str. Mihai Eminescu (sensul de coborâre, pentru tehnică militară).
▪️ strada Corneliu Coposu, de la intersecția cu str. Andrei Șaguna până la intersecția cu b-dul Mihai Viteazul;
▪️ strada Gheorghe Lazăr, de la magazinul de mobilă Altana Son până la ieșirea pe b-dul Mihai Viteazul;
▪️ intersecția str. 9 Mai cu Piața 1 Decembrie 1918 până la Ceas;
▪️ restricționarea accesului din parcarea aflată în spatele blocurilor „Galeriile Meseș” la ieșirea pe b-dul Mihai Viteazul, prin dirijarea acestora către parcarea aflată în fața blocului A96;
▪️ restricționarea accesului din străzile Crișan și Horea spre b-dul Mihai Viteazul.
Totodată, începând de joi, parcarea din fața magazinelor Galeriile Meseș este blocată pentru montarea scenei, până în data de 1 Decembrie, ora 18.
