Restricții de circulație pe bulevardul zălăuan

Pentru repetiția generală de 1 Decembrie, vineri, 28 noiembrie, între orele 9 – 12, în zona centrală vor fi impuse următoarele restricții de circulație:
pe b-dul Mihai Viteazul, de la intersecția cu str. 22 Decembrie 1989 până la intersecția cu str. Tudor Vladimirescu;
strada Gheorghe Doja, de la intersecția cu str. 22 Decembrie 1989 până la intersecția cu str. Mihai Eminescu (sensul de coborâre, pentru tehnică militară).
strada Corneliu Coposu, de la intersecția cu str. Andrei Șaguna până la intersecția cu b-dul Mihai Viteazul;
strada Gheorghe Lazăr, de la magazinul de mobilă Altana Son până la ieșirea pe b-dul Mihai Viteazul;
intersecția str. 9 Mai cu Piața 1 Decembrie 1918 până la Ceas;
restricționarea accesului din parcarea aflată în spatele blocurilor „Galeriile Meseș” la ieșirea pe b-dul Mihai Viteazul, prin dirijarea acestora către parcarea aflată în fața blocului A96;
restricționarea accesului din străzile Crișan și Horea spre b-dul Mihai Viteazul.
Totodată, începând de joi, parcarea din fața magazinelor Galeriile Meseș este blocată pentru montarea scenei, până în data de 1 Decembrie, ora 18.
M. S.