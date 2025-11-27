PS Benedict, Episcopul Sălajului, va oficia ceremoniile religioase de Ziua Națională la Zalău și Șimleu Silvaniei

Ziua Națională a României va fi marcată în toate cele patru orașe sălăjene, iar Instituția Prefectului îi invită pe sălăjeni să ia parte la manifestările organizate încă din acest sfârșit de săptămână.

Parte la cele ce vor fi desfășurate la Șimleu Silvaniei și Zalău va fi și PS Benedict, Episcopul Sălajului, care va oficia ceremonialul religios. De altfel, ceremoniale vor avea loc la toate cele patru evenimente, organizate și la Jibou și Cehu Silvaniei, precum și depuneri de coroane, discursuri ale oficialităților sălăjene și parade militare.

Primele manifestări vor avea loc la Cehu Silvaniei și Jibou, duminică, 30 noiembrie, începând cu ora 9.30 la Monumentul Eroilor – Parcul Central, respectiv ora 12, la Grupul Statuar de la Primăria Jibou.

Mai apoi, luni, 1 Decembrie, manifestările de la Șimleu Silvaniei vor avea loc la Troița din Parcul Central, începând cu ora 10, iar la Zalău, începând cu ora 13, la Monumentul Iuliu Maniu.