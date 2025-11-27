Mobilizare în forță pe lotul de autostradă din apropiere de Sălaj

Pe șantierul de autostradă dintre Suplacu de Barcău-Chiribiș, mobilizarea echipelor din teren se menține într-un ritm accelerat, potrivit celor mai recente date furnizate de compania Erbașu.

Constructorii, mobilizați pe lotul ce va fi conectat cu segmentul deja dat în circulație de la Nușfalău, lucrează la terasamente, unde este continuată execuția umpluturilor. Mai mult, echipele specializate în lucrări de drenaj realizează rigole trapezoidale și casiuri pe taluz.

„În zonele de consolidare sunt în execuție zidurile de sprijin, iar la structuri se desfășoară armarea și cofrarea plăcilor de suprabetonare, împreună cu montarea grinzilor prefabricate tip U, fiecare având aproximativ 160 de tone”, potrivit comunicatului publicat de constructor.

În ceea ce privește partea de utilități, sunt desfășurate lucrări de dezafectare, relocare și protejare a rețelelor din câmpul petrolier Suplacu de Barcău, iar echipele ITS execută infrastructura pentru fibra optică. În paralel, avansează și lucrările pentru instalarea sistemului de iluminat, prin pozarea cablurilor aferente.

Amplă mobilizare pe șantier

În prezent, pe lotul de autostradă sunt angrenați aproape 550 de muncitori și peste 300 de utilaje. Ministerul Transporturilor este beneficiarul proiectului, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

De asemenea, la începutul acestei luni, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, preciza că lucrările au ajuns la un stadiu fizic de 63%.

Contractul are valoarea de 884,12 milioane de lei, fără TVA, și este anțat prin Programul Transport 2021-2027.

Nod la intersecția cu drumul de mare viteză existent

Directorul CNAIR a mai a precizat toamna aceasta că autorităţile doresc execuţia unui nod mare la intersecţia cu autostrada existentă, ceea ce înseamnă că proiectul probabil va întârzia o lună-două, după cum notează economedia.ro.

Termenul de finalizare acum este august 2026, potrvit declarațiilor. Contractul a fost semnat în 24 noiembrie 2023, iar proiectul tehnic a fost aprobat mai târziu, în luna decembrie a anului precedent. În ceea ce privește ordinul de începere aferent, acesta a fost emis la jumătatea lunii martie a anului trecut, potrivit sursei citate, iar în 20 ianuarie 2025 a fost emis ordinul de începere pentru lucrări.