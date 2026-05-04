Bronz pentru tinerele tenismene zălăuane

În aceste zile, la București are loc Campionatul Național de tenis de masă U 13. Zălăuanii participă cu două echipe, în probele pe echipe, dublu, dublu mixt și individual, atât la fete, cât și la băieți.

SCM Zalău: Mateuț Ariana (13 ani), Davidoiu Gabriela (11 ani), Labo Antonia (11 ani), Farcaș Sonia (11 ani), Nagy Dora (11 ani).

CSM Zalău: Bălănean Daniel (12 ani), Yakovenko Maksym (10 ani), Mateuț David (10 ani), Labo Gherasim (9 ani).

Duminică s-a finalizat proba pe echipe. Băieții au ratat calificarea în optimile de finală, după ce au pierdut la limită, scor 3-2, cu LPS Bistrița. Fetele în schimb au avut un parcurs perfect, câștigând medalia de bronz, cu victorii 3-0 pe linie, până în semifinale, unde au întâlnit Dinamo București, pierzând cu 3 – 0 în fața unei echipe formată din jucătoare experimentate și puternice.

Antrenorul Alexandru Labo ne-a declarat: Având în vederea vârsta copiilor, obiectivele cu care am venit nu au fost foarte îndrăznețe. Am avut ca obiective calificarea în optimi la băieți și calificarea în sferturi la fete. În cazul fetelor rezultatul obținut confirmă valoarea la care am ajuns și putem spune că Sport Club Municipal Zalău este în acest moment o forță în tenisul de masă feminin din România. Continuăm în probele dublu mixt, dublu și individual, unde ne-am propus ca fetele sa se califice toate în optimile de finală, iar băieții să obțină calificarea pe tabloul principal, unde să ajungă tot mai sus.

M. S.