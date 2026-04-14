Prins băut la volan, de două ori într-o noapte

Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Zalău au oprit pentru control sâmbătă noaptea un autoturism pe bulevardul Mihai Viteazul, condus de un tânăr de 22 de ani, din municipiul Zalău. În urma testării cu aparatul alcooltest, a rezultat o valoare de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală, în vederea recoltării de probe biologice necesare stabilirii alcoolemiei în sânge. Cercetările sunt continuate de polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Zalău

În aceeași noapte, polițiștii zălăuani au oprit pentru control același tânăr, pe o stradă din municipiu. S-a constatat că dovada înlocuitoare a permisului de conducere era fără valabilitate, deoarece tânărul a condus cu câteva ore înainte sub influența băuturilor alcoolice.

În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

M. S.