Primul deceniu al simpozionului „Dealul Melcilor”, marcat printr-o expoziție la Cluj-Napoca

Ajuns la momentul jubiliar, simpozionul de creație artistic – plastică „Dealul Melcilor” din Stana, comuna Almașu, se prezintă publicului cu o expoziție ce va aduce la un loc lucrări realizate de-a lungul primului deceniu de existență.

Proiectul artistic a luat naștere la inițiativa artistului plastic Szabó Attila și este susținut de Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău. Mai mult, acesta va beneficia, în următorii ani, de sprijinul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj.

Încă de la prima ediție, simpozionul a fost organizat la Casa Szentimrei din Stana, un loc cunoscut pentru farmecul său aparte, considerat de artiști o sursă de inspirație și creativitate. Totodată, Fundația Szentimrei se numără printre partenerii care au susținut constant organizarea și derularea acestui proiect artistic.

Zeci de artiști prezenți

Cei 40 de artiști care au trecut pragul simpozionului de-a lungul celor zece ani vor fi prezenți și cu un catalog al creațiilor.

Vernisajul expoziției va avea loc în data de 22 octombrie, la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, începând cu ora 18, iar expoziția va fi deschisă pubicului timp de două săptămâni, după cum trasmit organizatorii.