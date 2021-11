Percheziții într-un dosar cu un prejudiciu uriaș

Zeci de percheziții sunt organizate de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Cluj într-un dosar cu un prejudiciu însemnat. Potrivit unor surse neoficiale, pe lista județelor unde au loc percheziții se numără și Sălajul.

În cauză sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, obținere ilegală de fonduri și spălare de bani. Prejudiciul este unul uriaș, potrivit procurorilor care instrumentează cazul. Autoritățile au anunțat astăzi într-un comunicat că „La data de 24.11.2021, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Cluj împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Cluj – Napoca efectuează un număr de 60 de percheziții domiciliare, pe raza judeţului Cluj, într-o cauză în care se efectuează cercetări <in rem> sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, obținere ilegală de fonduri, deturnare de fonduri și spălare de bani. În fapt s-a reţinut că, începând cu anul 2013, a fost constituit un grup infracțional organizat, ai cărui membri au acționat în mod coordonat, în scopul obținerii frauduloase de fonduri financiare guvernamentale nerambursabile. Activitatea infracţională s-a realizat prin implicarea unui număr ridicat de societăți comerciale a căror activitate o coordonau în fapt, utilizate pentru accesarea, în mod nejustificat, a unor programe derulate de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în scopul obținerii unor fonduri guvernamentale, nerambursabile, fără însă ca sumele de bani obținute să fie utilizate potrivit destinației acestora, ci în beneficiul membrilor grupului infracțional organizat. Prejudiciul estimat în cauză este în sumă de 10.962.189,31 lei, echivalentul a 2.192.437 euro. Acțiunea este sprijinită de jandarmi ai Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei din cadrul I.G.J.R. Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”.