Factura la curent, sudalmele și fericirea

Mi-a venit factura la curent. E fix 600 de lei. Mi-a stat inima în loc. Mi-am pus cafea fierbinte, m-am încruntat, dar suma era tot acolo, nu dispăruse. M-am ridicat de la birou și am început să caut prin casă, să verific prizele, ce naiba, am uitat ceva în priză? Nu, nu era nimic în neregulă, toate erau la locul lor. Am început să scot din priză electrocasnice, imprimanta nefolosită, încărcătoare de telefon. Îmi sun nevasta, îi cer explicații, mi-a venit să îmi iau și câinele la rost. Și totul s-a întâmplat de îndată ce bunul și dreptul nostru stat și-a luat mâna de pe furnizorii de curent sau ce naiba sunt și i-a lăsat să-și facă de cap. Cu factura în jeb am pornit spre societatea la care sunt arondat. O doamnă calmă, poate puțin cam încruntată, mi-a explicat că e timpul să îmi aleg un abonament, că am depășit niște valori, că trebuie să închei un contract. N-am ce face, factura trebuie plătită, iar contractul încheiat, semnat. Am impresia că e haos, iar acest haos e tot mai prezent nu doar printre oameni, pe stradă, ci și la nivel instituțional. Simt că e superficialitate, iar superficialitatea asta lovește tot mai mult, mai apăsat, cu aplomb. Până și statul s-a săturat să mai reglementeze ceva și a renunțat. Își vede de ale lui, iar restul să rămână la mila Domnului, nu? Și suntem abia la început. Se anunță din nou creșteri de prețuri. Pe tot mai mulți pensionari din Zalău îi văd dimineața căutând orez și paste la preț redus. Să iertați, poate sunt orb și nu mai aud bine, poate că e tot mai multă miere în economie, dar nu o simt eu. Se poate, naiba știe, sunt un pesimist. N-ai ce face cu mine. Ajung acasă, pun factura pe cuptorul cu microunde și deschid televizorul. Văd marea nuntă politică și mi se face rău. În vară își trăgeau sudalme, se împroșcau cu rahat, iar acum, mirii politici se îmbrățișează. Mi-e rău, dar degeaba. E clar, vaccinul e de vină, nu? Se prea poate. E stabilit, mai îmi fac o doză, le fac pe toate, poate îmi scade și factura la curent! În rest, voi, tot pe facebook?

