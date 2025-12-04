Luminița de la capătul tunelului: două vieți, salvate de agentul Gorgan Dorin, când totul părea imposibil

Viața aduce și momente dificile, clipe ce pot fi copleșitoare și conduc la pierderea oricărei urme de speranță pentru mulți din jurul nostru.

Oricât de grele ar fi, luminița de la capătul tunelului se arată mereu în zare, iar dovada vie o reprezintă chiar agentul-șef principal Gorgan Dorin, care a fost prezent în momentele când cineva avea cea mai mare nevoie de el.

În 13 septembrie, la Derșida, un bărbat, copleșit de probleme familiale, a urcat pe o schelă de 80 de metri, hotărât să renunțe la tot. A transmis live pe o rețea de socializare, iar fiecare secundă din viața sa putea fi ultima.

Aflat în timpul liber, polițistul a intrat în dialog cu el. Cu răbdare, cu voce calmă, cu empatie, timp de aproape două ore, i-a vorbit ca unui prieten, nu ca un polițist. L-a convins să închidă telefonul, să se oprească, să aleagă viața, iar bărbatul a ales.

Câteva săptămâni mai târziu, în 4 octombrie, la Dumuslău, un alt bărbat, tot măcinat de problemele de acasă, împins la limită de suferința din familie, era pe punctul de a face un gest dramatic. Agentul de poliție, deși în timpul liber, nu a ezitat o clipă. A mers la el, l-a privit în ochi, l-a ascultat, iar cu vorbă bună, a stat lângă el până când lacrimile au fost înlocuite de speranță.

În ambele situații, nu a fost vorba despre proceduri, ci despre o inimă care a refuzat să lase pe cineva să cadă, a fost vorba despre curaj, empatie și umanitate, despre un om al legii care știe că, dincolo de uniformă, este un om.

„Îți mulțumim, colegule, pentru că ai ales să fii lumină în momentele întunecate ale altora. Datorită ție, două vieți continuă azi să meargă mai departe”, transmit reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.