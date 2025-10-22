Cinci dosare penale pentru un zălăuan care a furat în repetate rânduri

Un bărbat în vârstă de 56 de ani din Zalău a jefuit, încă din luna iunie a acestui an, mai multe magazine din municipiu. Polițiștii au intervenit, iar marți, 21 octombrie, în urma investigațiilor, oamenii legii l-au reținut pentru 24 de ore. Acesta este cercetat pentru săvârșirea mai multor infracțiuni de furt.

Bărbatul ar fi sustras alimente și produse nealimentare, motiv pentru care pe numele său au fost deschise cinci dosare penale. Prejudiciul cauzat este de aproximativ 1.300 de lei, potrivit autorităților.

În urma activităților desfășurate, polițiștii au stabilit că bărbatul este autorul tuturor celor cinci fapte, iar prejudiciul a fost recuperat aproape în totalitate.