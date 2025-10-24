Ministrul Educației și Cercetării a vizitat Școala Gimnazială din Românași

Ministrul Educației și Cercetării, prof. univ. dr. psih. Daniel David a avut vineri o întâlnire de lucru cu inspectorul școlar general, prof. Gheorghe Bancea, alături de care a vizitat Școala Gimnazială din Românași și a discutat cu conducerea și cadrele didactice. La întâlnire și discuții a participat și primarul comunei, Ioan Buda, în calitate de reprezentant al administrației publice locale.

Ministrul a fost interesat de infrastructura școlară, inclusiv de modul de organizare și funcționare a unităților de învățământ arondate acesteia și a apreciat preocuparea conducerii și a autorității publice locale, în acest sens.

În sala profesorală, Daniel David a vorbit despre măsurile fiscal bugetare cu impact asupra sistemului de învățământ preuniversitar, dar și despre ieșirea din „logica de austeritate” pentru a putea intra în „logica de dezvoltare”, prezentând o serie de reforme din Raportul QX. S-a discutat despre o nouă etapă de dezvoltare, în cadrul căreia dincolo de îmbunătățirile funcționării curente, există două proiecte majore de reformă care vizează concursurile/selecția directorilor și a inspectorilor școlari. A subliniat și alte câteva aspecte care sunt în atenția Ministerului Educației și Cercetării: reanalizarea, în prima parte a anului 2026, a situației privind plata cu ora, precum și posibilitatea gestionării burselor sociale de către instituțiile care se ocupă de asistență socială.

M. S.