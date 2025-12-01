Nu se mai termină… Accident grav între Ciocmani și Surduc

În această dimineață, în jurul orei 07, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Jibou au fost sesizați prin cu privire la producerea unui accident rutier între localitățile Ciocmani și Surduc. Din primele verificări, un conducător auto a pierdut controlul volanului și a intrat în coliziune cu un autoturism care circula din sens opus. În urma impactului, cei doi conducători auto și doi pasageri aflați în cel de-al doilea autoturism au fost transportați la spital.
Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.
În prezent, circulația se desfășoară alternativ.
M. S.