Noi dezvăluiri în scandalul de la Episcopia Sălajului

Legat de recentul scandal de la Episcopia Sălajului, Bogdan Ilea, avocatul fostului vicar ne-a trimis un comunicat la redacție:

„În calitate de avocat al preotului Ionuț Pop, vă aduc la cunoștință ca am obținut de la o alta agenție de turism din Cluj Napoca, câteva înscrisuri doveditoare ale unor calatorii exotice ale conducătorului Episcopiei Sălajului. Excursiile au avut loc în perioada anilor 2021 – 2023, fără știrea Patriarhiei și fără legătură cu activitatea clericală. Printre destinații, se numără: Dubai, Iordania, Seychelles, Miami, New, York, New Orleans, Vietnam, Caraibe-Barbados, Tokio, Okinawa. Menționăm că deținem înscrisuri în susținerea celor afirmate. Așteptăm ca preotul Pop Ionuț să fie citat de organele judiciare competente, pentru a oferi detalii și lămuriri.”

M. S.