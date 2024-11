Daniel Săuca

Am citit tot felul de analize despre victoria lui Trump la alegerile prezidențiale din SUA. Cine a fost de vină? Cum de americanii au votat un personaj ca Donald Trump? Populism, dispute ideologice, declinul progresismului. Multe femei au votat un candidat cu un discurs sexist, „machoist”. De vină ar fi Joe Biden, strategii democrați care nu au exploatat teme „profunde” (economia, inflația, imigrația ilegală, infracționalitatea). „Kamala Harris nu prea a reuşit să-şi articuleze poziţia pe temele majore de dezbatere din societate”. Am citit și tot felul de analize, comentarii, opinii despre ce înseamnă alegerea lui D. Trump în fruntea celei mai mari și influente democrații din lume. Europenii vor trebui să accepte rezultatele votului și să-și adapteze comportamentul. Pentru noi va fi bine. Sau, oricum, nu se vor schimba multe. Rămâne de văzut în privința războiului din Ucraina. Ar urma relații mai dure cu China și Iran. Unii comentatori văd sfârșitul, apocalipsa democrației, sfârșitul SUA. Libertatea și liberalismul ar fi în pericol. CTP: „A crescut temperatura pe tot globul și a ieșit șarpele de sub pragul lumii să se încălzească. E o reptilă mare, încremenitor de mare, și totuși cu venin mai ucigător decât taipanul australian” (republica.ro). Vom vedea, firește, cum va fi. Cert e că democrația a funcționat, iar votul americanilor trebuie respectat. Kamala Harris: „Chiar dacă nu a ieșit cum am sperat și am pierdut aceste alegeri, nu am pierdut lupta pentru libertate. Am vorbit cu Donald Trump și am stabilit un transfer pașnic al puterii, pentru că asta se face într-o democrație” (libertatea.ro). Chiar asta se face într-o democrație. Iar lupta pentru libertate merită continuată. Pretutindeni.