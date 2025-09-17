Muzicianul Alexandru Andrieș va susține un concert caritabil la Zalău, în cadrul Galei Corneliu Coposu

Un concert caritabil va avea loc în luna noiembrie, în cadrul celei de-a VIII-a ediții a Galei Corneliu Coposu, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Zalău. Recitalul va fi susținut de cunoscutul muzician Alexandru Andrieș și este dedicat proiectului de construire a Bisericii „Memorial Corneliu Coposu” din Bobota.

Această ediție se desfășoară în județul Sălaj, locul natal al lui Iuliu Maniu și al Seniorului Corneliu Coposu. Timp de două zile, în 10 și 11 noiembrie, manifestările vor avea loc în localitățile Bădăcin, Bobota și în municipiul Zalău, localități cu o puternică încărcătură istorică și culturală.

Ediția precedentă a fost organizată la Timișoara, în aceeași perioadă a anului trecut, marcând împlinirea a 35 de ani de la izbucnirea Revoluției și de la prăbușirea regimurilor comuniste din Europa de Est.