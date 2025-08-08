Muzeul ASTRA din Sibiu, implicat în restaurarea Casei Lupuț de la Cizer

Casa Lupuț din Cizer, cuprinsă de flăcări în 25 iulie, va fi restaurată, iar veștile sunt optimiste. Potrivit directorului general al Muzeului ASTRA din Sibiu, Ciprian Ștefan, expert atestat de Ministerul Culturii în restaurarea lemnului, 85% din materialul original al construcției este în stare bună sau chiar foarte bună spre a fi conservat. De asemenea, acesta se declară optimist în refacerea monumentului. Flăcările au distrus cele trei clădiri cu acoperiș din paie, mai exact casa propriu-zisă, șura tradițională și găbănașul, dar și o parte din anexele gospodărești. Cât despre structura originală a monumentului, aceasta a fost salvată în mare parte, potrivit oradesibiu.ro.

Muzeul ASTRA se implică direct în proiect și va colabora cu autoritățile locale pentru conservarea obiectelor din interior până la finalizarea lucrărilor. Ciprian Ștefan a anunțat că va fi implicat în mod voluntar și va oferi expertiză tehnică și consultanță. De asemenea, specialiștii muzeului propun un concept mai larg, ce să includă prezentarea evoluției arhitecturii vernaculare din zonă. În acest fel, gospodăria va fi transformată într-un punct cultural-turistic cu impact educativ și economic pentru întreaga comunitate.

O posibilă relocare a casei

Din discuții, autoritățile din Cizer și specialiștii în patrimoniu iau în considerare ideea relocării casei într-un spațiu mai accesibil. Potrivit edilului Felician Fărcaș, o propunere ar fi reconstruirea casei lângă stadionul din localitate, pe un amplasament de12 hectare. Proiectul ar putea integra și alte obiective de patrimoniu, precum casa natală a sculptorului Victor Gaga din localitatea Pria.

Restaurarea va beneficia de finanțare din mai multe surse, inclusiv asigurarea de 750.000 de lei și potențiale fonduri potențiale de la Institutul Național al Patrimoniului, prin Timbrul Monumentelor Istorice, adresate intervențiilor de urgență, potrivit Doinei Cociș, directorul Direcției Județene pentru Cultură Sălaj.

În urma incendiului, care a cuprins și școala din apropiere, polițiștii sălăjeni au deschis un dosar penal pentru distrugere din culpă.