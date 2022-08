Motocicliști din România, Ungaria și Polonia, așteptați la MMC Biker’s Fest

Sute de motociliști din țară și străinătate sunt așteptați la ediția din acest an a MMC Biker’s Fest, festival al motocicliștilor programat să se desfășoare în perioada 26 – 28 august la ștrandul din apropierea orașului Șimleu Silvaniei. Președintele Meseș Moto Club, Sergiu Uleniuc, ne-a declarat că evenimentul din acest an va reuni concerte, demonstrații cu motociclete, parade ale motoarelor, demonstrații pe două roți, discuții și multe momente muzicale. Cap de afiș al evenimentului este Mike Godoroja & Blue Spirit. Vor mai concerta Moise, Remorse, Toxic Gods, Kazah, Hey Roop, The Speakers, Cripson Haze și Fallen Greek Gods. Evenimentul este organizat de Meseș Moto Club cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj și Centrului de Cultură și Artă Sălaj.

