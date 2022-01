Magazin Sălăjean – de 25 de ani, liderul presei sălăjene (l)

În aceste zile se împlinesc 25 de ani de la apariția primului număr al ziarului ”Magazin Sălăjean”, cel care avea să devină în timp, liderul presei sălăjene. Pornind la drum ca și săptămânal de informație și publicitate pentru ca ulterior să devină cotidian, ziarul avea să reflecte în paginile sale evenimentele importante din sfera social-politică dar și culturală a județului Sălaj. Răsfoind arhiva ziarului, îți dai seama cum s-au scurs ultimii 25 de ani, cu bune și cu rele. Acum, este momentul la care, se poate scrie istoria ziarului. Vom încerca în cele ce urmează să punctăm principalele momente în evoluția acestuia.

A scrie despre istoria unei publicații, poate fi un demers riscant. În primul rând, nu ai cum să concentrezi într-un articol o istorie de 25 de ani. Apoi sunt întrebări la care trebuie să răspunzi: ce fel de prezentare să abordezi? Cronologică sau pe subiecte? Să exemplifici cu extrase din articole? Cu toate acestea, ne asumăm acest risc și vă prezentăm, în serial, o istorie a acestei publicații. Scriem astfel o filă a istoriei presei sălăjene.

De la săptămânal la cotidian

În prima săptămână a anului 1997 apărea noul ziar ”Magazin Sălăjean” pe frontispiciul căruia scria ”Săptămânal de informație și publicitate. Apare în fiecare luni. 8 pagini – 500 lei. Nr.1 (46). 07 ianuarie 1997 – 12 ianuarie 1997”. Sub noua denumire, ziarul era continuarea unei alte publicații, apărută pe parcursul anului 1996, numită ”Mica publicitate sălăjeană”, de aceea numerotarea edițiilor continua cu nr. 46. Redacția era formată din Daniel Mureșan – redactor șef și Daniela Pop – redactor. Ziarul era editat de S.C. MATRA S.R.L., iar tiparul era executat la S.C. Comat S.A. Adresa redacției a fost stabilită de la început în spatele Prefecturii Județului Sălaj, pe strada Nicolae Titulescu nr.1, acolo unde este și acum sediul redacției.

Odată cu ediția nr. 55 (100) sunt marcate 100 de apariții săptămânale ale ziarului. Ediția din 25 septembrie 1997, conține pe prima pagină articolul ”Magazin Sălăjean la nr. 100” din care spicuim: ”Se cuvine la ceas aniversar să mulțumești tuturor pentru ceea ce reprezinți, căci fără ei ai pierde o parte din viață căutând sfânta învățătură. Mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a dăruit credința în ceea ce facem și mulțumim bunului, dragului și răbdătorului cititor pentru încrederea pe care ne-au acordat-o. […] Ziarul Magazin Sălăjean va fi mai presus de a exista, și vă oferă un cadou tuturor: de la 1 decembrie va deveni cotidian.”

Joi, 27 noiembrie 1997, apărea numărul 73 (118), ultimul în format de săptămânal (sau chiar bisăptămânal). Numărul următor, 74 (119) avea să devină primul număr în care ”Magazin Sălăjean” avea să apară neîntrerupt în fiecare zi. Era, fără îndoială, un moment important în evoluția publicației. Pe frontispiciul ediției din 2 ianuarie 1997 scria cu litere mari: ”Am reușit! Începând de azi, în fiecare zi de luni, marți, miercuri, joi și vineri, veți putea citi cotidianul Magazin Sălăjean, cotidian dependent de dumneavoastră, stimați cititori.” În editorialul ”Din nou la început” redacția își exprima recunoștința față de cititorul fidel al ziarului: ”Ce s-ar cuveni să-ți spunem, stimate domnule cititor? Suntem siguri că o banală expunere despre curaj și dorință, pusă în slujba ta, ne duce cu gândul la nefericita lipsă de modestie. O să-ți aducem la cunoștință faptul că, dincolo de feeria realizărilor, mai mult sau mai puțin strălucitoare, simțim povara responsabilității față de ceea ce reprezinți pentru noi.”

Sfârșitul anului 1997 avea să aducă și prima schimbare în ce privește numărul de pagini. Odată cu ediția nr.75 (120) ziarul avea să apară în 6 pagini format mare. Era un prim semn referitor la faptul că redacția va pune accent mai mult pe calitatea informației decât pe cantitatea acesteia. De altfel, ziarul avea să câștige mult prin cooptarea unor noi redactori care, așa cum era normal, aveau să aducă un suflu nou.

Dincolo de seriozitatea și obiectivitatea cu care redactorii ziarului reflectau în paginile acestuia realitatea sălăjeană, era loc și de umor. Primele caricaturi își fac loc în paginile ziarului începând cu edițiile din luna februarie 1998, pentru ca ediția din 1 aprilie să fie una cu adevărat specială. Citești și nu-ți vine să crezi: ”McDonald’s la Zalău”, ”autostrada Șimleu – Zalău, funcțională de anul viitor” etc. Te dumirești abia când realizezi că e ”ziua păcălelilor” și că pe frontispiciu scrie ”Azi, cotidian de descrețit frunțile”. De altfel, în ediția din 2 aprilie 1998, când ziarul atinge borna 200 (nr. 63 (200) ) cititorii aveau să fie lămuriți: ”A fost 1 aprilie! Conform tradiției, numărul de ieri al ziarului Magazin Sălăjean a fost presărat cu glume care sperăm că v-au mai descrețit frunțile. Luați-le ca atare.”

Borna cu numărul 300 a fost atinsă odată cu ediția din 25 august 1998 (nr. 163 (300)). Colectivul de redacție era format din: Daniel Mureșan – redactor șef, Daniela Pop – redactor șef-adjunct, Cristian Pop, Szucs Ecaterina, Tincuța Chira, – șefi de compartiment, Adrian Seiche – tehnoredactor, Lavinia Pop – culegere și Ioan Sână – distribuție. Editor era S.C. Matra S.R.L. Zalău, iar tiparul era realizat de TIPOCOMAT S.A. Zalău.

La sfârșitul anului 1998, prețul ziarului era de 1000 de lei. Veneau vremuri grele peste firava economie (de tranziție) a țării. Numărul 400 al ziarului, a văzut lumina tiparului în data de 18 ianuarie 1999.

Ediția cu numărul 500

La jumătatea anului 1999, cotidianul Magazin Sălăjean ajungea la numărul 500. Astfel, ediția ziarului din data de 9 iunie 1999 (nr. 111 (500) avea pe frontispiciu textul scris cu roșu: ”NUMĂRUL 500!”. Era, fără îndoială, o realizare remarcabilă a redacției. În editorialul ediției, redactorul șef Daniel Mureșan scria: ”Ce mare plăcere să scriu un editorial! Nu vă speriați, nu va fi unul clasic. Pur și simplu mă bucur că am ajuns la acest număr, deși mulți nu credeau că vom reuși. Și încă mai avem multe de făcut: să avem un site propriu pe Internet, să mărim numărul de pagini, și altele, și altele. Pe traseul celor 500 de numere am pierdut colaboratori și simpatii. Multora nu le priește adevărul gol-goluț… dar asta e! Nu putem fi altfel! Oricum, voit și nevoit, și lor le datorăm prezența noastră în mâinile dumneavoastră, în acest moment. […] În urmă cu câțiva ani, mulți ne-au cântat prohodul, însă noi ne-am văzut de treabă și am ajuns unde am ajuns. Fără dumneavoastră, stimați cititori, ne era imposibil. Scrisorile și telefoane primite la redacție ne-au făcut să nu ne pierdem încrederea în adevăr și bunul simț. Suntem și vom fi aici pentru Măria Sa cititorul, criticul nostru cel mai obiectiv.”

La cumpăna dintre milenii

În a doua jumătate a anului 1999, cotidianul Magazin Sălăjean avea să cunoască mai multe transformări. În prima jumătate a anului ziarul avea în continuare același format mare, de 6 pagini, pentru ca începând cu luna aprilie numărul acestora să crească la 8. Prețul era în continuare neschimbat, un ziar costa 1000 de lei.

La data de 27 octombrie 1999, s-a atins borna cu numărul 600. Anul 2000 avea să aducă o scumpire a prețului ziarului. Pentru 8 pagini, cititorii trebuiau să plătească 1500 lei. La data de 20 martie 2000, vedea lumina tiparului ediția cu numărul 700.

Suntem în an electoral, cu alegeri locale și prezidențiale, așa că nu trebuie să ne mire faptul că în paginile ziarului își fac loc reclamele diferitelor partide politice. În ciuda bătăliei politice încinsă atât pe plan local și județean, cât și pe plan național, redacția reușește totuși să mențină un echilibru, nedezicându-se de la principiul obiectivității.

Interesantă este ediția cu numărul 129 (774) din 4 iulie 2000. Caricaturistul Cătălin Mihalache, elev al reputatului Ștefan Popa Popa’s, aflat în vizită la Zalău, realizează ”portretele” redactorilor ziarului. Era pentru prima oară când cititorii ziarului puteau să-i vadă, chiar și într-o formă ”distorsionată” specific caricaturii, pe cei care semnau număr de număr articolele. Astfel au fost caricaturizați Daniel Mureșan, Cristian Curta, Ioan Leșuțan, Lavinia Pop, Marius Pop, Olivian Vădan, Rareș Filip, Ioan Sână, Sebastian Olaru și Cristian Pop.

La mijlocul anului 2000, ziarul atinge o nouă bornă, cea cu numărul 800. Se întâmpla la data de 9 august 2000 (nr. 155(800)). Ziarul apărea în 12 pagini, prețul unui exemplar fiind de 2500 lei. La final de an, prețul a fost mărit, astfel că de exemplu ediția din 21 noiembrie costa 3000 lei. Odată cu ediția din data de 1 decembrie 2000, ziarul își schimbă frontispiciul. Cititorii erau anunțați prin următorul mesaj: ”1 decembrie 2000. Nu doar o sărbătoare a tuturor românilor, ci și a tuturor cititorilor de ziare din Zalău și din întreg județul. Cotidianul ”Magazin Sălăjean” sărbătorește 3 ani de existență , în haine noi. Caută, începând cu luna decembrie, același ”Magazin Sălăjean” într-o formă de zile mari: mult mai atractiv și mult mai interesant. Informație de calitate într-un cotidian de calitate. Așteaptă noul mileniu citind noul ”Magazin Sălăjean”

La finalul anului 2000, redacția ziarului era formată din: Daniel Mureșan – director, Sebastian Olaru – secretar general de redacție, Cristina Pop, Cristian Curta, Olivian Vădan, Tincuța Chira – redactori, Marius Pop – tehnoredactare, Lavinia Pop – culegere, Monica Rus – corector, Simona Costea – publicitate-marketing, Aurelia Chibzuloiu – financiar-contabil, Ioan Sână – distribuție. Tiparul era realizat de TIPOHOLDING – ROTATIVĂ S.A. Cluj-Napoca.

Vom continua să prezentăm în episoadele următoare istoria ziarului ”Magazin Sălăjean”.

Mirel Matyas

(Material publicat pe http://mirel-matyas.blogspot.ro)