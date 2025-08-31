Mădălin este căutat în continuare de polițiști

La data de 30 august, în jurul orei 18, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că, în jurul orei 14.30, Rostaș Mădălin Cosmin, în vârstă de 11 ani, a plecat în mod voluntar de la domiciliul său din comuna Someș-Odorhei, sat Domnin.

Cazul a fost preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sălaj. A fost constituită o echipă operativă, în căutări fiind implicate forțe din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Poliția Orașului Jibou, Secția 3 Poliție Rurală Jibou, Poliția Municipiului Zalău, Secția 1 Poliție Rurală Zalău, jandarmi, dar și voluntari.

De asemenea, au fost efectuate căutări cu ajutorul unui elicopter dotat cu camere de termoviziune, dar și cu câini de urmă din cadrul ISU Sălaj. Totodată, în jurul orei 21.55, a fost transmis mesaj RO-Alert, în zonele de interes.

Au fost efectuate căutări pe parcursul întregii nopți, fiind continuate și în prezent.

M. S.