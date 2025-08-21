Macete, o sabie și cuțite, descoperite de polițiști în locuințele unor tineri din Glod

Polițiștii din Ileanda, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Jibou, au efectuat, la data de 20 august, mai multe percheziții domiciliare în localitatea Glod. Mandatele au vizat locuințele unor tineri cercetați pentru lovire sau alte violențe, amenințare, dar și pentru port sau folosire de obiecte periculoase fără a avea acest drept.

Totul are legătură cu un incident petrecut în dimineața zilei de 16 august, în localitatea Bârsău Mare. Doi bărbați, de 32 și 37 de ani, au fost amenințați cu moartea de o persoană necunoscută, înarmată cu un cuțit. Ulterior, unul dintre aceștia a fost lovit în zona capului cu un obiect contondent de către un alt necunoscut. În urma investigațiilor, polițiștii din Ileanda i-au identificat pe cei doi suspecți. Unul dintre ei are vârsta de 16 ani, iar celălalt 29 de ani, și ambii sunt din localitatea Glod. Polițiștii au descoperit în urma perchezițiilor efectuate la locuințele lor o sabie, macete și cuțite.

În urma administrării probatoriului, tânărul de 29 de ani a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore la data de 21 august, urmând să ajungă în fața unui procuror pentru măsuri legale ce se impun în cazul său.

Operațiunea forțelor de ordine de sprijin din partea polițiștilor Biroului de Arme, Explozibili și Substanțe Periculoase, dar și luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale. În acest caz, polițiștii vor continua cercetările, sub supravegherea unității de parchet competente, pentru documentarea întregii activități infracționale a celor doi tineri.

„Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.