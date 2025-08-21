Incendiu într-un bloc din centrul Zalăului

Un incendiu a izbucnit joi, la prânz, într-un apartament din centrul municipiului Zalău. Flăcările au pornit de la o mașină de spălat aflată într-o încăpere a locuinței, ceea ce a dus la degajări mari de fum în interiorul apartamentului și pe casa scării. La fața locului au intervenit de urgență mai multe echipaje de pompieri, cu autospeciale de stingere și descarcerare, precum și o ambulanță.

Pompierii au intervenit pentru stingerea flăcărilor și ventilarea spațiilor. Proprietara, în vârstă de 73 de ani, a fost evacuată la timp de un vecin, înainte de sosirea salvatorilor. Aceasta a suferit un atac de panică și o ușoară intoxicație cu fum. Echipajul medical ajuns la fața locului a preluat-o și a transportat-o la spital pentru îngrijiri.

Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind efectul termic al curentului electric. În urma evenimentului au ars câteva haine și alte bunuri depozitate în încăpere, iar mașina de spălat a fost deteriorată.