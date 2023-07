Lege adoptată pentru celebrarea unei jumătăți de an „Iuliu Maniu”

Parlamentul a adoptat legea nr. 195 pentru instituirea acestui an ca anul „Iuliu Maniu”. În data de 3 iulie legea a fost publicată și în Monitorul Oficial nr. 609. Cert este că acum ne aflăm fix la jumătatea anului și, prin urmare, mai avem la dispoziție doar șase luni în care se mai poate celebra așa cum se cuvine acest eveniment.

Scopul, importanța și necesitatea acestei legi se găsesc chiar în primul articol din lege: „Se instituie anul 2023 ca „Anul Iuliu Maniu” pentru celebrarea vieții, personalității și martiriului marelui om politic Iuliu Maniu împotriva instalării comunismului în România”.

Cu această ocazie se pot organiza, potrivit legii în vigoare, diverse evenimente educaționale, politice, diplomatice sau culturale dedicate comemorării marelui om politic. Aceste manifestări având ca tematică direct celebrarea „Anului Iuliu Maniu” se pot desfășura (de către instituțiile statului precum și de către institutiile publice aflate în subordinea sau coordonarea administrației publice centrale și locale) cu fonduri proprii, în limita alocărilor bugetare aprobate.

Dacă instituțiile au alocat fonduri pentru a derula astfel de activități pe parcursul acestui an, oare ce se întâmplă cu fondurile care erau destinate pentru primele șase luni din acest an? Și pentru că nu se menționează nicăieri acest aspect, nu putem decât să ne întrebăm care va fi, până la urmă, destinația acestor fonduri: se reportează banii alocați pentru activitățile legate de comemorarea lui Iuliu Maniu pentru jumătatea acestui an și care se regăsesc în calendarul instituțiilor, se realocă acești bani pentru derularea altor activități programate să se desfășoare în acest an sau pur și simplu se vor pierde?