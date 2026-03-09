La vânătoare în Camăr, fără permis

Polițiștii Serviciului Rutier Sălaj au oprit sâmbătă pentru control un autoturism în care se aflau doi tineri de 27, respectiv 28 de ani, iar pe bancheta din spate a fost descoperită o armă încărcată cu muniție.În continuare, polițiștii au procedat la verificarea portbagajului autoturismului, ocazie cu care au identificat un cap de mistreț, precum și alte părți ale animalului.

S-a stabilit că, în aceeași zi, în jurul orei 21, aflându-se în extravilanul comunei Camăr, tânărul de 27 de ani ar fi împușcat un mistreț. Totodată, din verificări a reieșit că acesta nu este autorizat pentru deținerea și portul armelor.

Polițiștii au indisponibilizat, în vederea continuării cercetărilor, o armă neletală de tir sportiv prevăzută cu lunetă, aproximativ 70 de kilograme de vânat, autoturismul, 8 bucăți de alice calibru 6,35, trei lanterne și două cuțite de vânătoare.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Sălaj, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de braconaj cinegetic, nerespectarea regimului armelor și al munițiilor și transportul vânatului dobândit prin braconaj.