„Jucând de-a viața”, expoziția artistei zălăuane Vári Váncza Edith la Târgu Mureș

Galeria Studium Hub a fundației Studium Prospero din Târgu Mureș găzduiește, în data de 26 august, expoziția personală a artistei zălăuane Edith Vári Váncza, realizată cu sprijinul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj. Intitulată „Jucând de-a viața”, aceasta provoacă vizitatorii și colegii de breaslă printr-un impact vizual puternic, construit pe întrebări de ordin tehnic, estetic, stilistic și filosofic. Artista este cunoscută pentru un anumit tip de expresie și își depășește limitele în lucrările ultimilor ani.

Expoziția invită publicul larg să reevalueze prejudecățile și așteptările legate de artă, prin această experiență vizuală convingătoare, prin calitatea deosebită a materialului ce va fi expus. Privitorul este plasat astfel în poziția optimă de receptare: aceea a deschiderii, a acceptării și a implicării afective și cognitive în comunicarea cu opera artistică.

Componenta privilegiată a expoziției o reprezintă suita de piese de format mare și este cea mai nouă perioadă de creație, lucrările cuprinse aici folosindu-se de mijloacele de expresie ale limbajului abstract, cu mici aluzii la o oarecare „realitate” sau motiv figural mai mult sau mai puțin important în compoziția plastică. Un al doilea segment, la fel de important ca primul, valorifică lucrări realizate într-o viziune mai apropiată de redarea figurativă, în care procesul de elaborare are o direcție spre unul abstract-expresionistic.

Titlul expoziției, „Jucând de-a viața”, trimite la raportarea artistei față de provocările existenței și ale creației. Viața, privită atât la nivel personal, cât și la scară universală, se juxtapune jocului, deschizând calea spre reflecție și sinceritate. Prin această abordare, artista zălăuană ridică întrebări despre autenticitatea vieții și a expresiei artistice. În acest fel, subliniază posibilitatea ca acestea să fie trăite sau create fals sau autentic.