Jiboul devine capitala folclorului sălăjean la sfârșitul acestei săptămâni. Festivalul tradițional „Someș, pe marginea ta” va aduce în fața publicului numeroși soliști și ansambluri folclorice. Evenimentul va avea loc duminică, 14 septembrie, începând cu ora 14:00, pe platoul Primăriei Jibou.

Pe scenă vor urca artiști precum Radu Ciordaș, Alice-Olivia Ghile, Ionuț Albert, Marius Remeș, Gabriela Andrusătan, Karina Paula Ienciu, Narcisa Mureșan, Georgiana Marinescu, Claudiu Mihai Ilieș, Lorena Caba, Ramona Vale, Mara-Alessia Rus, Vlad Rogozan și Gabriel Vescan. Publicul se va bucura și de momente artistice susținute de Orchestra Școlii Populare de Artă și Meserii Zalău, grupul vocal „Plaiuri Codrenești” și grupul „Ecouri Someșene”, alături de Alexandra Antal.

Și cum sălăjenii sunt mari iubitori ai dansurilor populare, pe scena festivalului vor evolua numeroase ansambluri folclorice: „Columna”, „Someșul Apahida”, „Bujorii Cehului”, „Berekenye”, „Jucăușii din Hășdate”, „Mugur Mugurel”, „Rapsodia Sălajului”, „Cununa de pe Someș”, „Someșul – Jibou”, „Someșul (începători)” și „Rapaguș”.

Evenimentul va fi prezentat de Mihai Herțe. Festivalul este organizat de Primăria Orașului Jibou, în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj și Asociația Cultural-Educativă Someșul Jibou.