Ioan Tulbure, sălăjeanul care a împlinit 101 ani

Da, badea Ioan Tulbure din Horoatu Crasnei a împlinit miercuri, 27 august, vârsta de 101 ani. Probabil este cel mai în vârstă sălăjean pe care îl cunosc. Badea s-a născut în data de 27 august 1924 și este un om de la care poți învăța multe. L-am întâlnit de mai multe ori, în special cu ocazia alegerilor. Este nelipsit de la vot, un drept despre care spune că este sfânt și obținut prin sacrificii mari, foarte mari. Au murit mulți români pentru ca noi, cei din generația actuală, să putem vota liberi. De ziua dumnealui, badea Ioan a avut alături familia, una foarte frumoasă. Are mulți copii, nepoți și strănepoți. „Vreau ca voi tinerii să fiți liberi, să trăiți bine, să iubiți țara asta cu fapta, nu doar cu vorbele, pentru că este obligația noastră, a tuturor românilor. Le doresc tuturor românilor să fie sănătoși și să mă depășească cu anii, să nu uite de datoria lor, de obligația de a-și iubi patria”, mi-a spus sălăjeanul. La mulți ani, bade Ioan! Pentru mine sunteți o lecție de viață.

