Doi tineri sălăjeni, arestați pentru furtul unor cabluri de cupru

Doi tineri sălăjeni, bănuiți de autorități că ar fi furat cabluri fotovoltaice dintr-o societate comercială din localitatea maramureșeană Călinești, au fost identificați și arestați pentru o perioadă de 30 de zile.

La începutul lunii august, mai multe persoane necunoscute au pătruns fără drept în incinta firmei, de unde au sustras cabluri fotovoltaice din cupru. Ulterior, sistemul de alarmă s-a activat, iar cei doi sălăjeni au fugit de la locul faptei. Bunurile furate au fost găsite ulterior în apropierea societății comerciale.

În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că astfel de cabluri ar fi fost furate și în trecut, iar valoarea totală a prejudiciului este de 37.000 de lei.

Oamenii legii au deschis un dosar penal, iar cercetările au fost continuate sub aspectul comiterii infracțiunilor de furt calificat și tentativă la furt calificat. În urma investigațiilor, polițiștii au identificat patru persoane bănuite de comiterea faptelor, iar doi dintre suspecți au fost depistați în orașul Jibou de către polițiștii sălăjeni, alături de cei băimăreni.

Inițial, în 7 octombrie, cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore și conduși la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, iar mai apoi, la data de 8 octombrie, autoritățile au dispus arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile, fiind din nou introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

Sub coordonarea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale, în cadrul dosarului penal întocmit sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat.