Iubitorii de mașini și motociclete sunt așteptați în weekend la „Drive and Fly” Crasna

Iubitorii de mașini și motociclete sunt așteptați în acest weekend să ia parte la unul dintre cele mai spectaculoase evenimente auto-moto din acest an. „Drive and Fly” îi așteaptă pe vizitatori cu peste o sută de mașini și motociclete expuse, demonstrații aviatice, o atmosferă de festival și programe pentru întreaga familie. Organizatorii își propun să le ofere celor pasionați o experiență unică, atât la sol, cât și în aer.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 13 septembrie, începând cu ora 9, pe aerodromul din Crasna, iar cei prezenți vor avea parte de o atmosferă demnă de festival. De la elegantele oldtimere la bolizii tuning, de la mașini sport ultra-rapide la motociclete deosebite, toate acestea vor fi la dispoziția pasionaților auto-moto.

Mai mult, expozițiile de la sol sunt doar o parte dintre surprizele pregătite de organizatori. În aceeași zi vor avea loc demonstrații și zboruri cu avioane ultraușoare, oferind astfel o experiență completă. Programul include probe de forță, demonstrații speciale, plimbări cu tractorul pentru copii, muzică, preparate culinare, băuturi și o atmosferă de festival încă din primul moment al evenimentului. Iubitorii de petreceri se vor putea bucura și de un retro party, ce promite voie bună pentru toată lumea.Agenda festivalului cuprinde:

Prezentarea mașinilor și motocicletelor (11-14),

Show aviatic și demonstrații (14-15, cu zboruri disponibile toată ziua),

Probe de forță și concursuri (15–17),

Retro party seara, după ora 18.