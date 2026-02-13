Șase ore de acțiuni în forță la Zalău. Polițiștii au sancționat aspru numeroase nereguli

O amplă acțiune, cu efective mărite de polițiști, a fost desfășurată de oamenii legii în Zalău și în raza municipiului, în data de 12 februarie. Raziile, organizate în intervalul a șase ore, au beneficiat de sprijin din partea polițiștilor Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului de Ordine Publică, Biroului pentru Protecția Animalelor, luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale, jandarmilor din cadrul Inspectoratul de Jandarmi Județean Sălaj, lucrătorilor din cadrul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Sălaj și specialiștilor din cadrul Registrului Auto Român Sălaj.

Scopul stabilit de autorități a vizat prevenirea și descurajarea faptelor de natură penală și contravențională, asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, prevenirea și combaterea faptelor comise cu violență, precum și reducerea riscului rutier.

În cele șase ore de activități au fost legitimate 535 de persoane și au fost oprite pentru control 302 autoturisme. Mai mult, polițiștii din teren au efectuat testări cu aparatul alcooltest în rândul a 181 de șoferi. De asemenea, activitățile au fost extinse și în rândul unităților comerciale și al deținătorilor de animale, fiind verificate 13 astfel de societăți și zece posesori.

Persoane aduse la secție

Ca urmare a activităților de cercetare desfășurate, au fost puse în executare 12 mandate de aducere față de persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni, iar alte 14 persoane au fost conduse la sediul poliției pentru clarificarea unor situații.

Nereguli și abateri sancționate

În urma acestei acțiuni, autoritățile au descoperit o serie de nereguli, fiind aplicate 336 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 115.520,5 lei.

Dintre acestea, 248 au fost aplicate pentru nerespectarea normelor rutiere, iar șapte permise de conducere au fost reținute, dintre care:

• două pentru conducerea sub influența alcoolului;

• două pentru efectuarea unor depășiri neregulamentare;

• trei pentru alte abateri ale normelor rutiere.

De asemenea, în urma verificărilor efectuate împreună cu specialiștii RAR Sălaj, au fost retrase 12 certificate de înmatriculare și un set de plăcuțe de înmatriculare. Pentru nerespectarea normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, au fost aplicate 22 de sancțiuni contravenționale.

Amenzi pentru deținătorii de animale iresponsabili

Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au aplicat 17 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea normelor privind deținerea animalelor, inclusiv a câinilor periculoși sau fără stăpân.

În urma controalelor efectuate la operatorii economici, au fost aplicate 19 sancțiuni în conformitate cu H.G. nr. 984/2005 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, iar o altă sancțiune a fost aplicată pentru neutilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale.

Lemn confiscat

Polițiștii Serviciului de Ordine Publică au identificat și ridicat, în vederea confiscării, 4,6 metri cubi de lemn, în valoare de aproximativ 1.246 de lei.