Sălajul, unul dintre județele cu cele mai mici venituri proprii

1,69 miliarde de lei reprezintă totalul veniturilor Consiliului Județean Sălaj și localităților sălăjene anul precedent, iar la nivel național județul ocupă una dintre pozițiile codașe în clasamentul ce cuprinde date de la Ministerul Dezvoltării, citate de turnulsfatului.ro. Sălajul ocupă la această categorie poziția a 37-a, prin includerea Capitalei. Bucureștenii sunt cei mai bogați, însumând 17 miliarde de lei, urmați de ieșeni, cu 5 miliarde de lei, și vecinii clujeni, cu 4,9.

La coadă, cu venituri mai mici în raport cu Sălajul, se regăsesc județe precum Covasna, Ialomița, Giurgiu și Brăila, județe cu venituri sub limita de două miliarde de lei.

Situația veniturilor locale arată că Sălajul este mai sărac, ocupând unul dintre ultimele locuri din țară, alături de județe precum Caraș-Severin, Covasna, Mehedinți și Ialomița. În anul 2025, veniturile locale din județul nostru au ajuns la 544 de milioane de lei. În frunte, cu medii categoric mult mai mari, se află Bucureștiul, cu 12,6 miliarde de lei, Clujul cu 2,8 și Timișul cu 2,66.

La capitolul raportului dintre veniturile locale din totalul veniturilor obținute de către unitățile administrativ-teritoriale și consiliile județene, în anul precedent, ponderea înregistrată în Sălaj a fost de 32,18%. În termeni simpli, fiecare cetățean al Sălajului ar avea parte de 7.969,97 de lei.

Aceste rezultate reprezintă diferențele economice dintre județe. În traducere, județele cu venituri mari au parte de firme mari și numeroase, implicit și venituri mai ridicate în rândul angajaților, dar și o dependență mai redusă de bugetul de stat. Mai mult, domeniile de activitate sunt variate în județele mari, în vreme ce în Sălaj sau în județele cu o populație mai restrânsă și tot mai îmbătrânită, industriile și diversitatea în materie de joburi sunt mai limitate.

Cu siguranță, un factor îl reprezintă și migrația, cu precădere a tinerei generații, către centre economice mari, precum Clujul, iar forța de muncă este în scădere. Cu cât un județ și o localitate au o industrie fragilă și locuri de muncă puține, implicit și veniturile încasate de autorități sunt mai mici.