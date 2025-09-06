Episcopul Benedict a participat la Conferința Internațională de Spiritualitate Ortodoxă

În perioada 2–4 septembrie 2025, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a participat la cea de-a 31-a ediție a Conferinței Internaționale de Spiritualitate Ortodoxă, desfășurată la Mănăstirea Bose din Italia. Ierarhul a fost delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, la acest eveniment.

Conferința, deschisă marți, 2 septembrie, a avut ca temă „Sfântul Antonie cel Mare, Părintele monahilor”. În sesiunea inaugurală, PS Benedict a dat citire mesajului transmis de Patriarhul României, intitulat „Sfântul Antonie cel Mare, model de viață spirituală creștină”.

Părintele Patriarh a subliniat că Sfântul Antonie „ne invită să descoperim o personalitate remarcabilă a vieții Bisericii, esențială pentru înțelegerea nu doar a monahismului, ci și a libertății lăuntrice ca vocație profundă a fiecărui creștin”. Totodată, el a arătat că „într-o lume marcată de crize spirituale, de slăbirea discernământului și de accentuarea individualismului, mărturia Sfântului Cuvios Antonie rămâne profund actuală”, constituind un reper pentru redescoperirea valorilor spirituale atât în plan personal, cât și comunitar.

De asemenea, Patriarhul Daniel a subliniat legătura dintre viața Sfântului Antonie și mărturisirea de credință de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea, la 1700 de ani de la convocarea acestuia: „Viața Sfântului Antonie cel Mare este o expresie concretă a întrupării și lucrării adevărului dogmatic în viața personală, transfigurată prin rugăciune și har, prin post și pocăință”.

În încheiere, Preafericirea Sa și-a exprimat dorința ca ediția de anul acesta a conferinței „să ofere tuturor participanților prilejul unei întâlniri spirituale cu înțelepciunea Sfântului Antonie cel Mare și a Părinților Bisericii, cu duhul vieții filocalice, de rugăciune și comuniune, într-o lume care are nevoie de lumină și vindecare”. „Ne rugăm Domnului Iisus Hristos să binecuvânteze această întâlnire prin mijlocirea Sfântului Antonie cel Mare, Părintele monahilor, și să ne dăruiască tuturor întărire în credință, pace lăuntrică și dor după sfințenie, spre slava Preasfintei Treimi și mântuirea sufletelor noastre”, a transmis Patriarhul României.

Conferința de la Bose, desfășurată în perioada 2-5 septembrie 2025, organizată în colaborare cu Bisericile Ortodoxe, a reunit ierarhi, teologi, cercetători și monahi din întreaga lume. Lucrările au ilustrat contextul în care Sfântul Antonie a trăit și a lucrat, principalele teme ale învățăturii sale din Viața lui Antonie, precum și ecoul pe care l-a avut asupra literaturii și tradiției monahale. Printre conferențiari s-au numărat profesori de la universități din Roma, Varșovia, Atena, Linköping, Lund sau Paris. Din partea Bisericii Ortodoxe Române a participat, de asemenea, conf. univ. dr. Daniel Lemeni, de la Universitatea de Vest din Timișoara, care a prezentat lucrarea „Asceză, lupta duhovnicească și discernământ: construcția «monahului» în Viața lui Antonie”.

Programul conferinței a inclus prelegeri academice, sesiuni tematice și, ca în fiecare an, o după-amiază dedicată lecturii în comun a scrierilor Sfântului Antonie, în grupuri lingvistice diferite (italiană, engleză, franceză, greacă, rusă). Totodată, joi, 4 septembrie, a fost săvârșită Vecernia ortodoxă în cinstea Sfântului Antonie cel Mare.

Mănăstirea din Bose, situată în localitatea Magnano din provincia italiană Biella, a devenit de-a lungul timpului un important centru al întâlnirii dintre teologi și de dialog între ortodocșii din întreaga lume, care se reunesc anual la început de septembrie pentru a discuta teme de spiritualitate ortodoxă.

M. S.