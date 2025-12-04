Echipajul RoboKids, format din Rareș și Emanuel, premiat pe scena Galei Valorilor Sălăjene

Că tot ne apropiem cu pași repezi de sfârșitul acestui an, fără îndoială putem spune că 2025 a fost un an al rezultatelor remarcabile și al implicării elevilor sălăjeni la olimpiade și competiții. Avem toate motivele să ne mândrim cu tinerele valori ale județului. După ce au făcut senzație și s-au întors acasă cu un premiu important, Rareș Rațiu și Emanuel Dîrjan au fost aplaudați la Zalău pentru rezultatele obținute la Târgul Național de Știință Code Kids 2025, desfășurat la București.

Sălajul a fost reprezentat cu cinste de echipa „RoboKids” în cadrul evenimentului ce a avut loc în 15 noiembrie, la Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București.

Echipajul sălăjean, format din Rareș și Emanuel, s-a întors acasă cu Premiul „Best Social Impact”, locul al treilea, fiind coordonat de bibliotecarii Hosu Simona și Ottilia Bodis, de la Biblioteca Județeană „I. S. Bădescu” Sălaj, cu proiectul „Smart House” – Casa Inteligentă.

Echipa de copii ai bibliotecii sălăjene s-a calificat la acest eveniment național după ce a obținut locul al treilea la Târgul Hackathon Regional de Știință Code Kids 2025, cu proiectul „Ceasul Magic”, realizat în clubul CODE Kids.

Micii programatori au fost premiați pe scena Galei Valorilor Sălăjene, de la Târgul de Crăciun – Zalăul Magic.

„Suntem extrem de mândri de performanțele RoboKids Zalău. Copiii care fac coding descoperă nu doar tehnologia, ci și bucuria de a lucra în echipă, de a crea și de a-și depăși limitele. Biblioteca Județeană Sălaj va continua să susțină și să inspire noile generații, iar ușile noastre sunt larg deschise pentru toți cei care vor să învețe, să experimenteze și să se bucure de lumea fascinantă a programării”, a declarat Mariana Marian, managerul Bibliotecii Județene „I. S. Bădescu” Sălaj.