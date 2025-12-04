Primărie modernă la Șamșud

Investiție importantă în comuna sălăjeană Șamșud. Zilele trecute a fost recepționat și inaugurat noul sediu al Primăriei Șamșud.

Primarul Bántó Zoltán ne-a declarat că vechiul sediu a trecut printr-un amplu proces de reabilitare, modernizare, dotare și extindere, iar administrația locală are în prezent un spațiu dotat și compartimentat la ultimele standarde. Cel mai important aspect este că noul sediu se bazează semnificativ pe energie verde.

Au fost montate panouri fotovoltaice, iar pentru încălzirea spațiilor sunt folosite pompe de căldură. Valoarea investiției este de aproximativ două milioane de lei.

Foto: Kulcsar Maria