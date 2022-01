Dosare penale pentru doi minori zălăuani. S-au jucat cu pocnitorile

Doi tineri din municipiul Zalău s-au ales cu dosare penale din partea poliţiştilor după ce au fost prinşi, în cursul acestei săptămâni, având asupra lor mai multe articole pirotehnice. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Sălaj, marţi – 25 ianuarie, polițiștii de ordine publică au prins în flagrant un tânăr de 17 ani, care avea asupra sa şase cutii a câte 60 de bucăți articole pirotehnice, fără a îndeplini condițiile stabilite de lege. Acesta încerca să le comercializeze unui zălăuan. Tot în cursul aceleaşi zile, polițiștii au depistat un alt tânăr în vârstă de 15 ani, care avea asupra lui articole pirotehnice, fără a fi autorizat în acest scop. “Polițiștii continuă cercetările pentru efectuarea fără drept de orice operațiuni cu articole pirotehnice, faptă prevăzută de Legea privind materialele explozive și au ridicat în vederea confiscării întreaga cantitate de articole pirotehnice”, au precizat reprezentanţii IPJ Sălaj. Poliţiştii reamintesc cetăţenilor că orice operaţiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la trei luni la un an. De asemenea, sunt interzise deţinerea, utilizarea şi vânzarea către publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile F2, F3 şi F4 (focuri bengale, chibrituri bengale, beţişoare bengale, pocnitori, jerbe, granule scânteietoare, chibrituri detonante, pocnitori pentru petreceri, şerpi, scântei, pocnitori cu confeti, bobiţe explozive, mine rachete etc.) a articolelor pirotehnice de scenă (T1 – care prezintă un risc scăzut şi T2 – destinate utilizării exclusiv de către pirotehnician) şi a altor articole pirotehnice din categoria P2 (interzise în ceea ce privește deținerea, utilizarea și vânzarea către publicul larg) din motive de ordine și siguranţă publică, securitate şi pentru protecţia integrității persoanelor, dar și a bunurilor care ar putea fi distruse ca urmare a producerii de incendii prin utilizarea necorespunzătoare. De asemenea, comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 către persoane cu vârsta sub limita prevăzută de lege, respectiv 18 ani, dar şi comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni, constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la trei luni la un an.

