Dosar penal pentru braconaj: doi bărbați, prinși cu unelte și pește pescuit ilegal

Polițiștii jibouani derulează cercetări într-un dosar penal deschis pentru infracțiuni privind pescuitul cu japca, cu osta, cu sulița, tepoaica sau cu orice alte unelte ori scule neautorizate, prin greblare sau harponare.

Polițiștii din Benesat, alături de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj, au identificat la data de 1 februarie a acestui an doi bărbați. În vârstă de 57 și 70 de ani, cei doi, originari din comuna maramureșeană Mireșu Mare, se deplasau cu un autoturism între localitățile Năpradea și Cheud.

În urma verificărilor, în interiorul mașinii au fost găsite mai multe obiecte folosite pentru braconaj: două lansete cu mulinete, ancore și plumb cilindric, o cârjă construită artizanal și cinci pești din speciile somn și scobar. De asemenea, în autoturism a fost descoperită o geantă în care se aflau mai multe tipuri de plumbi și ancore.

Din activitățile desfășurate, s-a stabilit că, la aceeași dată, cei doi bărbați s-ar fi deplasat în extravilanul localității Cheud, unde, prin metoda denumită popular „greblare”, ar fi braconat cei cinci pești.

Bunurile folosite la comiterea faptei au fost ridicate în vederea confiscării, iar cantitatea de pește găsită a fost ridicată și predată reprezentanților din cadrul Asociației Generale a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Sălaj, după cum precizează Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj.