Val de dosare penale în Sălaj. Șofatul fără permis, un trend ascendent în județ

Șofatul fără permis pe șoselele sălăjene reprezintă o problemă frecvent întâlnită de polițiști. De la cei mai tineri și până la cei cu vârste respectabile, sunt depistate constant cazuri în care oamenii legii opresc pentru controale persoane ce pot reprezenta un pericol în trafic.

Sâmbătă seară, polițiștii din Crasna au oprit pentru control un autoturism condus de un tânăr în vârstă de 24 de ani, în localitatea sălăjeană Mal. În urma verificărilor, oamenii legii au descoperit că acesta nu este posesorul vreunui permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

La nici 24 de ore distanță, în după-amiaza zilei de duminică, polițiștii din orașul Cehu Silvaniei au oprit în trafic, pentru control, un ansamblu de vehicule format din autoturism și remorcă. La volan se afla un maramureșean în vârstă de 58 de ani. În urma verificărilor, polițiștii au constatat că bărbatul nu posedă permis de conducere corespunzător categoriei necesare pentru ansamblul de vehicule condus.

Ulterior, în cursul zilei de luni, 2 februarie, polițiștii din Jibou au oprit o mașină condusă de un bărbat de 31 de ani, din localitatea Surduc. Oamenii legii au descoperit că acesta nu mai are dreptul de a conduce încă din 9 ianuarie a acestui an.

Pentru faptele lor, cei trei bărbați s-au ales cu dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis.