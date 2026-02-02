Val de furturi, în atenția polițiștilor din Jibou. Trei suspecți au fost identificați și cercetați

Polițiștii din Jibou au efectuat verificări la data de 30 ianuarie, în mai multe dosare penale privind trei infracțiuni de furt, în urma cărora au fost identificate trei persoane bănuite de săvârșirea faptelor, cercetate în prezent de autorități.

Oamenii legii au identificat o femeie de 31 de ani, din orașul Jibou, bănuită că, în data de 6 decembrie 2025, în timp ce aștepta la casa de marcat într-un magazin alimentar, i-ar fi sustras unei femei un plic în care se afla suma de 700 de lei. Prejudiciul a fost recuperat în totalitate, potrivit autorităților sălăjene.

Totodată, polițiștii au identificat un bărbat de 50 de ani, din Jibou, suspectat că, în preajma sărbătorilor, la data de 21 decembrie 2025, în timp ce se afla în incinta unei societăți comerciale din oraș, i-ar fi furat unui bărbat telefonul mobil, cauzând un prejudiciu de aproximativ 4.000 de lei. Și în acest caz, prejudiciul a fost recuperat integral.

De asemenea, în urma investigațiilor, polițiștii au identificat o femeie de 31 de ani, din comuna Bălan, bănuită că, la data de 15 ianuarie a acestui an, profitând de neatenția unei femei din Jibou, i-ar fi sustras din buzunarul unui hanorac un telefon mobil, prejudiciul ridicându-se la 1.100 de lei. Și acest prejudiciu a fost recuperat de oamenii legii.