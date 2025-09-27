Doi sălăjeni urmăriți internațional, aduși în țară de polițiști

Opt români, pe numele cărora au fost emise mandate de executare a unor pedepse cu închisoarea, au fost aduși în țară de Poliția Română la data de 25 septembrie. Dintre aceștia, doi sunt sălăjeni, cu vârste de 24 și 32 de ani, potrivit oamenilor legii.

Un tânăr de 24 de ani, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de furt, a fost adus din Belgia. Acesta avea emis pe numele său, de către Judecătoria Șimleu Silvaniei, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pentru o perioadă de un an și nouă luni.

De asemenea, polițiștii români au adus în țară un bărbat de 32 de ani, urmărit internațional pentru săvârșirea de infracțiuni silvice. Sălăjeanul a fost adus din Olanda, având emis pe numele său, de către Judecătoria Șimleu Silvaniei, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de doi ani și opt luni.

Astfel, cele opt persoane au ajuns în spatele gratiilor, în vederea executării mandatelor.