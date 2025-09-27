A început „Descoperă Șamșud pe bicicletă”

Aproximativ 200 de iubitori de ciclism, profesioniști și amatori, participă azi la „Descoperă Șamșud pe bicicletă”, un eveniment care promovează sportul și frumusețea locului. Evenimentul este organizat de Asociația Salvamont Vlădeasa Cluj în parteneriat cu Primăria Șamșud și Bellotto, cu o susținere importantă din partea Consiliului Județean Sălaj, Pro Nutrition, Aqua Serv, Tur Cento Trans, Proficycling Bikes, Sebis Bike și Asociația ProCom Șamșud. Nu este doar o competiție, este o poveste, una în care participanții vor face sport, vor descoperi frumusețile locului pe bicicletă, iar după încheierea curselor, comunitatea îi va aștepta cu bunătăți locale într-o atmosferă de sărbătoare. Și în acest an, startul competiției a fost programat la intrare în satul Valea Pomilor din comuna Șamșud. Locul a fost amenajat, aici venind încă de la primele ore ale dimineții cicliști din întreaga țară, inclusiv din Ungaria și alte țări. La final, câștigătorii vor fi premiați și toți participanții se vor putea bucura de preparatele locale pregătite de săteni.

