Distrugea oglinzile mașinilor

Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Zalău, în cadrul a două dosare penale privind săvârșirea infracțiunii de distrugere, au identificat un tânăr de 26 de ani, din municipiul Zalău, bănuit că la data de 17 februarie, ar fi distrus oglinda laterală a unui autoturism care se afla parcat pe strada General Ion Dragalina, din Zalău. Totodată, polițiștii au stabilit că, la aceeași dată, acesta ar fi distrus oglinda unui alt autoturism care se afla parcat pe aceeași stradă, din municipiu.

În ambele situații, prejudiciul a fost recuperat în totalitate. Cercetările sunt continuate de polițiștii de investigații criminale.

M. S.