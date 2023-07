Descoperiri arheologice importante la Șimleu Silvaniei

Săpăturile efectuate la Șimleul Silvaniei de către o echipă de cercetători din cadrul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău (MJIAZ) au fost încununate de succes. Acestea se efectuează pe o suprafață de 27 mp, în zona unde anul trecut au fost identificate mai multe pastile de argint topit, ceea ce a indicat prezența unui posibil cimitir din perioada dacică.

În primele două zile de cercetări arheologice întreprinse în acest an, au fost făcute câteva descoperiri importante.

Contactat cu privire la evoluția lucrărilor de cercetare derulate în teren, dr. Horia Pop – șef secție Cercetare Științifică în cadrul MJIAZ ne-a declarat că „În urma decopertării stratului vegetal din arealul ales pentru cercetare, primele descoperiri nu au întârziat să apară. Am găsit trei verigi din bronz, care în opinia noastră sunt direct legate de obiectele vestimentare care se purtau la acea vreme. Săpăturile continuă și vom vedea dacă am identificat ceva complex cu o însemnătate mare pentru istorie. Totodată, am mai găsit și două fragmente de argint topit, care provin de la prodoabele care au fost arse pe rugul funerar”.

Dr. Horia Pop ne-a mai comunicat că arealul săpăturilor, derulate la Șimleu Silvaniei începând din data de 3 iulie, va fi extins în funcție de descoperirile care vor continua să iasă la lumină dar și de cât de mult va permite terenul, ținând cont că vorbim de o zonă de pădure, în care rădăcinile copacilor pot fi problematice. Săpăturile sunt concentrate în zona cotei maxime a Șimleului, mai exact în zona unde a existat o fortăreață dacică. Aceasta se întindea pe o suprafață de 5 hectare, fiind dispusă în partea de nord a localității. Fortăreața avea o conectivitate foarte bună la rețeaua de drumuri din acea perioadă, ceea ce ar putea fi explicația concentrării dacilor pe aceste meleaguri.

Cercetătorul științific al MJIAZ ne-a mai informat că „până la această dată nu cunoaștem densitatea mormintelor din acest perimetru. Ele nu sunt apropiate, dar cu siguranță aveau ceva semne distinctive. Ne vom da seama, în timp, dacă săpăturile începute anul trecut ne vor confirma că ne aflăm în locul potrivit. Pornind de la ceea ce am descoperit deja aici, suntem optimiști cu privire la faptul că noi descoperiri vor urma în cele două săptămâni care sunt alocate acestui demers arheologic”.