Razie de amploare la Șimleu Silvaniei și Pustă: zeci de sancțiuni și amenzi de peste 240.000 de lei

O razie în sistem integrat a avut loc marți, la Șimleu Silvaniei, cu scopul prevenirii și combaterii faptelor ce afectează climatul de ordine și siguranță publică, precum și verificării modului de respectare a legislației în diverse domenii de activitate.

La această acțiune au participat polițiști din Șimleu Silvaniei, din cadrul Serviciului Rutier, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, luptători ai SAS și specialiști criminaliști. Acțiunea a vizat atât orașul, cât și localitatea Pustă, iar în cadrul acesteia au fost angrenați jandarmi, reprezentanți ai primăriei, Gărzii de Mediu, RAR și Electrica Furnizare.

Aproape 200 de persoane au fost legitimate, iar autoritățile au efectuat opt controale asupra bagajelor. De asemenea, polițiștii rutieri au oprit pentru verificare 155 de vehicule și au testat cu aparatele etilotest și drugtest 127 de șoferi.

Zeci de sancțiuni și amenzi de sute de mii de lei

În urma raziei, oamenii legii au aplicat 58 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 241.707 lei. Totodată, unui șofer i-a fost reținut permisul de conducere. Împreună cu reprezentanții Registrului Auto Român, au fost verificate din punct de vedere tehnic mai multe autovehicule, iar pentru zece dintre acestea, în rândul cărora au fost depistate defecțiuni tehnice sau modificări neconforme, au fost reținute certificatele de înmatriculare.

Polițiștii au identificat patru persoane bănuite de săvârșirea unor infracțiuni, acestea fiind conduse la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor.

Pe de altă parte, patru operatori economici au fost verificați, iar autoritățile au confiscat cantitatea de 17,47 metri cubi de material lemnos, în valoare de 4.053 de lei.

„Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, polițiștii sălăjeni acționând permanent pentru menținerea ordinii și siguranței publice și creșterea gradului de siguranță al cetățenilor”, transmit reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.