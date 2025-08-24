De la Nușfalău la Borș II, fără întrerupere în următorii ani

În aproximativ doi ani de zile, șoferii vor circula pe Autostrada Transilvania de la Nușfalău și până la frontiera cu statul maghiar. Compania Națională de Investiții Rutiere a lansat în 22 august licitația pentru supervizarea lucrărilor pe lotul 3C2 Chiribiș-Biharia din județul Bihor.

Aceasta a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar valoarea estimată ajunge la 20 de milioane de lei și o durată de 21 de luni. Ofertele vor putea fi depuse până la sfârșitul lunii viitoare.

Sălajul, legătură cu județul vecin și Ungaria

Prin construirea subsecţiunii 3C2 Chiribiş-Biharia şi finalizarea lucrărilor la lotul 3C1, dintre Suplacu de Bacău și Chiribiş, în aproximativ doi ani, șoferii vor putea circula pe autostradă, fără întrerupere, de la Nuşfalău, pe lotul deja dat în circulație din Sălaj și până la Borş II.

Lotul 3C2 Chiribiș-Biharia, cu lungimea de 28,5 kilometri, este finanțat prin fonduri europene nerambursabile, Programul Transport 2021-2027, dar și din fonduri de la Bugetul de Stat. Antreprenorul, Asocierea de constructori români Precon Transilvania-Citadina 98, are un termen de 18 luni pentru lucrări.