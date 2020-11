Corul Sfinții Trei Ierarhi, o bucurie muzicală

Se împlinesc, astăzi, 12 ani de la prima repetiṭie a corului “Sfinții Trei Ierarhi” de la Biserica Ortodoxă “Coborârea Sfântului Duh” din Zalău. După schimbările survenite în arhitectura bisericească sălăjeană, odată cu înființarea Episcopiei Sǎlajului, am hotarât împreună cu familia să-l urmăm pe preotul nostru paroh, părintele Ioan Pop la Biserica din Porolissum, noul lăcaș de cult la care a fost numit să slujească. Am rămas foarte plăcut impresionați de atmosfera destinsă și de căldura sufletească transmisă duminică de duminică și cu ocazia altor sărbători de către preoții de excepție care slujesc la acest lăcaș. Am regretat nespus trecerea în lumea celor drepți a părintelui Alexandru Horvat, ctitorul bisericii. Dar Dumnezeu, în marea lui milă, ne-a adus un tânăr slujitor cu har, în persoana preotului Claudiu Nechita, dăruit cu o voce de excepție și cu alte calități de suflet remarcabile. Părintele Pop a lăsat în urmă și o formație coralā la a cărei temelie am trudit împreună. Din dorința de a potenṭa și înfrumuseța serviciul divin pe care îl păstorea împreună cu ceilalți preoți, părintele Pop a procedat la înființarea unui cor și la această biserica. Calitățile organizatorice, voința, perseverența și puterea de convingere, l-au ajutat pe neobositul formator de frumos, în scurt timp, sa reunească un număr însemnat de credincioși iubitori ai cântului coral, care în urma multor repetiții sub directa sa supraveghere să reușească să-și însuseasca repertoriul minimal pentru sustinerea liturghiei. Reușita părintelui Pop îmi pare deosebitā având în vedere faptul ca n-a avut de la început un dirijor o persoană calificată cu studii muzicale corespunzătoare. Probabil ca marea reușită a părintelui din anii de tristă amintire, de a ctitori biserici, i-a dat aceasta forță de a mobiliza credincioșii atunci când este nevoie. Un aport deosebit în însușirea repertoriului îl au doamnele Liana Gale și Maria Achim. Calitățile muzicale de excepție, sensibilitatea, dorința de perfecționare, iubirea necondiționată a actelor artistice desfășurate în cadrul bisericii au dus la nominalizarea doamnei Liana Gale ca dirijor a formației corale. În acești 12 ani de activitate a căutat în permanențǎ creșterea calitativă a formației prin repetiții sǎptǎmânale şi prin căutarea unor forme noi de manifestare artistică care să placă auditoriului și coriștilor. Posesoarea unei voci frumoase, doamna Liana Gale s-a impus și ca solista, reușind să îmbine în mod ingenios momentele solistice cu cele corale, creând trăiri artistice de mare intensitate pentru credincioși. Colaborarea cu solistul Sergiu Chirilă în diverse ipostaze a dus de asemenea la creșterea calitativă și la îmbogățirea formelor de exprimare. Pot afirma cu certitudine și satisfacție că formația corală a bisericii din Porolissum, Corul Sfintii Trei Ierarhi, îmbogațește zestrea culturală și artistică a acestei părți de țară. Felicit din toata inima coriṣtii care, cu fiecare ocazie, își aduc contribuția la înfrumusețarea vieții noastre, atât de încercată în ultimii ani.

prof. dr. Ioan Chezan

