Cinefilii sălăjeni vor avea ocazia, la sfârșitul acestei săptămâni, să vizioneze documentarul „Andrea Bocelli: Pentru că eu cred”, în premieră la Cinema Scala. Proiecția va avea loc duminică seara, începând cu ora 19.

Prin interviuri, imagini de arhivă de la spectacolele artistului italian și întâlniri informale cu membrii familiei și prieteni, producția omagiază vocea și omul care, în continuare, reușește să atingă inimile ascultătorilor săi din toate colțurile lumii. Cu o durată de 1 oră și 47 de minute, documentarul va fi difuzat în format 2D, însoțit de subtitrări în limba română. Mai mult, proiecția este destinată tuturor gusturilor și vârstelor.