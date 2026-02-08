Concurs de tăiat porcii la Borla. Gastronomul Mircea Groza, printre cei care au jurizat specialitățile din carne

Sâmbătă, Borla a devenit locul unde tradiția s-a împletit cu buna dispoziție și pasiunea pentru bucătăria autentică, potrivit lui Daniel Stejeran, coordonatorul Asociației „Zestrea Silvană”, asociație născută din pasiunea pentru tradiție, valori identitare, oameni și locuri de neuitat. Concursul de tăiat porcii, ediția 2026, a reunit localnici și oaspeți într-un eveniment dedicat obiceiurilor de iarnă, gastronomiei tradiționale și spiritului comunitar. Evenimentul a avut loc sâmbătă, 7 februarie, și a adus laolaltă echipe pasionate de bucătăria tradițională, care și-au demonstrat îndemânarea și priceperea într-o atmosferă prietenoasă și plină de voie bună.

Competiție și jurizare

Daniel Stejeran a precizat că preparatele au fost evaluate de un juriu de specialitate, din care a făcut parte și Mircea Groza, cunoscut pentru implicarea sa în promovarea gastronomiei tradiționale. Juriul a apreciat atât gustul, cât și modul de preparare și prezentare al bucatelor. Au fost jurizate următoarele categorii:

– prepararea cârnaților,

– gătirea ciorbelor și a supelor tradiționale,

– prepararea și prezentarea felului principal.

Un moment de interes al competiției a fost participarea echipei „D’ale porcului” din Oradea, care a adus un plus de valoare concursului prin experiența și pasiunea sa pentru rețetele tradiționale, fiind apreciată atât de juriu, cât și de public. Pe lângă competiția culinară, participanții și vizitatorii s-au bucurat de muzică live, atmosfera fiind întreținută de formația ATLAS, care a contribuit la buna dispoziție pe tot parcursul zilei. Concursul de tăiat porcii de la Borla a fost mai mult decât o competiție gastronomică: a fost o întâlnire a comunității, un prilej de a păstra și transmite tradițiile autentice și de a celebra gustul mâncării pregătite ca odinioară.

Sursa fotografiilor: Zestrea Silvană