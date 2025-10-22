De la Rahova la Zalău. Amintirea exploziei de la blocul E24, de acum aproape două decenii

Explozia de la blocul din Rahova nu este un caz unic în România. De-a lungul ultimilor ani, mai multe deflagrații au avut loc în țară, iar Zalăul se numără printre orașele unde un astfel de incident s-a produs în urmă cu aproape două decenii.

În 14 septembrie 2007, un tânăr și o fată de 14 ani și-au pierdut viața în urma exploziei de la blocul E24, iar alte opt persoane au fost rănite. Mulți au fost prinși sub dărâmături, iar echipe ale ISU Sălaj incercau să îndepărteze molozul, punându-şi vieţile în pericol, având în vedere structura afectată a blocului și posibilitatea prăbușirii clădirii. Scara de bloc a fost distrusă, iar locatarii din peste 20 de apartamente au fost evacuați.

Mirosul de gaz fusese reclamat de locatari de mai bine de doi ani, iar subsolul era sursa mirosului puternic emanat, acolo unde gazul se acumulase din cauza unei conducte stradale fisurate. Acesta s-a scurs prin galeria de conducte de apă către blocul care, ulterior, a fost dărâmat. La acea vreme, în urma repetatelor sesizări, E.ON Gaz nu a intervenit pentru remedierea problemelor raportate.

Cazul a fost judecat în anul 2010 de fostul judecător Cristi Dănileț, potrivit materialului publicat de acesta pe republica.ro. Unul dintre inculpați, care deținea o funcție de conducere în cadrul companiei de gaze, declarase la audieri că țara stă pe o bombă.

Potrivit judecătorului, companiile de gaze au obligația de a înlocui anual mii de kilometri de conducte. În realitate, acest lucru nu se întâmplă, iar cauza evidentă o reprezintă lipsa fondurilor. Astfel, înlocuirile majore nu au loc, ci doar intervenții minime la sesizări, precum reparații parțiale, peticiri sau înclouiri izolate.

Cazul de la Zalău, alături de alte incidente produse în alte localități din țară, a dus la modificări legislative și la clarificarea responsabilităților în rândul distribuitorilor de gaze, astfel încât aceștia să poată fi trași la răspundere civilă și penală în cazul netratării corespunzătoare a unor astfel de scurgeri, după cum a mai menționat acesta în sursa citată.

Mai mult, necesitatea verificărilor periodice este considerată primordială, având în vedere vechimea conductelor de gaze. Unele datează de patru sau chiar cinci decenii.